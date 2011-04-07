У Харківському ПТУ прокрутили аферу з «мертвими душами»

Харків. 7 квітня. УНІАН. Прокуратура Комінтернівського району Харкова викрила посадовців Харківського вищого професійного механіко-технологічного училища, які привласнювали гроші, виділені на стипендії студентам.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на першого заступника прокурора Олександра КИРИЛЮКА.

За його даними, у ході перевірки дотримання вимог бюджетного законодавства у діяльності зазначеного навчального закладу правоохоронці встановили, що службові особи технікуму, вносячи протягом вересня 2009 – січня 2011 років до офіційних платіжних відомостей завідомо неправдиві дані про виплату стипендії студентам, які нібито там навчалися, привласнили майже 13,5 тис. грн.

За результатами перевірки прокуратура району порушила кримінальну справу. У ході досудового слідства головному бухгалтеру училища пред’явлено обвинувачення за ч.1 ст. 191 та ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України (привласнення державних коштів, службове підроблення).

Кримінальну справу з обвинувальним висновком 30 березня скеровано до районного суду для розгляду по суті.