Матч Металіста з Зорею відбудеться в Донецьку

Харків. 8 квітня. УНІАН. Матч 24-туру Чемпіонату з футболу у Прем`єр-лізі між харківським Металістом та луганською Зорею відбудеться в Донецьку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», таке рішення було ухвалене Комітетом з питань стадіонів та безпеки проведення змагань ФФУ, який визнав неможливим проведення матчу на стадіоні «Авангард» у Луганську у зв’язку з незадовільним станом футбольного газону.

Дирекція Прем’єр-ліги повідомила, що матч 24-го туру, у якому Зоря приймає Металіст, відбудеться 8 квітня о 16.00 у Донецьку на стадіоні РСК «Олімпійський».