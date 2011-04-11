Результати 24-го туру Чемпіонату України з футболу

Металіст скорочує розрив з Динамо

Харків. 11 квітня. УНІАН. Матчами у неділю грами завершився 24-й тур Чемпіонату України з футболу. Металург З - Динамо 1:1 (Цуріков 45 - Шевченко 46) Карпати - Іллічівець 3:1 (Худобяк 28, Ткачук 84, Голодюк 90+4 - Ярошенко 7) Кривбас - Металург Д 1:0 (Воронків 12) Раніше зіграли Севастополь - Волинь 4:1 (Жабокрицький 41, Левандовський 56 пен., 87 пен., Бесарт 71 - Піщур 33 пен.) Дніпро - Ворскла 2:0 (Селезньов 9, 51) Шахтар - Оболонь 0:1 (Кучеренко 86). Арсенал - Таврія 1:2 (Мазілу 4 - Причиненко 34, 42) Зоря - Металіст 0:2 (Дєвіч 68, Вільягра 74)

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