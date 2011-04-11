Результати 24-го туру Чемпіонату України з футболу

00:46, 11 квітня 2011
Харьків
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Металіст скорочує розрив з Динамо

Харків. 11 квітня. УНІАН. Матчами у неділю грами завершився 24-й тур Чемпіонату України з футболу.

Металург З - Динамо 1:1 (Цуріков 45 - Шевченко 46)

Карпати - Іллічівець 3:1 (Худобяк 28, Ткачук 84, Голодюк 90+4 - Ярошенко 7)

Кривбас - Металург Д 1:0 (Воронків 12)

Раніше зіграли

Севастополь - Волинь 4:1 (Жабокрицький 41, Левандовський 56 пен., 87 пен., Бесарт 71 - Піщур 33 пен.)

Дніпро - Ворскла 2:0 (Селезньов 9, 51)

Шахтар - Оболонь 0:1 (Кучеренко 86).

Арсенал - Таврія 1:2 (Мазілу 4 - Причиненко 34, 42)

Зоря - Металіст 0:2 (Дєвіч 68, Вільягра 74)

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