Результати 24-го туру Чемпіонату України з футболу
00:46, 11 квітня 2011Харьків
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Металіст скорочує розрив з Динамо
Харків. 11 квітня. УНІАН. Матчами у неділю грами завершився 24-й тур Чемпіонату України з футболу.
Металург З - Динамо 1:1 (Цуріков 45 - Шевченко 46)
Карпати - Іллічівець 3:1 (Худобяк 28, Ткачук 84, Голодюк 90+4 - Ярошенко 7)
Кривбас - Металург Д 1:0 (Воронків 12)
Раніше зіграли
Севастополь - Волинь 4:1 (Жабокрицький 41, Левандовський 56 пен., 87 пен., Бесарт 71 - Піщур 33 пен.)
Дніпро - Ворскла 2:0 (Селезньов 9, 51)
Шахтар - Оболонь 0:1 (Кучеренко 86).
Арсенал - Таврія 1:2 (Мазілу 4 - Причиненко 34, 42)
Зоря - Металіст 0:2 (Дєвіч 68, Вільягра 74)
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