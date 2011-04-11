Колумбійський наркобізнес дістався Харкова

Харків. 11 квітня. УНІАН. Служба безпеки України викрила та припинила протиправну діяльність міжнародного злочинного угруповання, яке налагодило стійкий канал постачання в Україну з Латинської Америки кокаїну.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Управління Служби безпеки України в Харківській області.

7 квітня під час проведення митного догляду міжнародного пасажирського рейсу «Ріо-де-Жанейро – Париж – Київ» в аеропорту «Бориспіль» співробітники СБУ спільно з працівниками Державної митної служби України затримали наркокур’єра – 34-річного мешканця Харківської області. Зловмисник намагався ввезти в України, приховавши в корпусі ноутбука, партію кокаїну загальною вагою близько 1 кг.

Співробітники СБУ встановили, що до складу злочинної групи входили 8 осіб, громадяни Колумбії та України. Того ж дня правоохоронці затримали інших учасників злочинного угруповання, які відповідали за організацію міжнародного наркотрафіку, створення та функціонування мережі збуту кокаїну на території Харкова, підбір та вербування кур’єрів.

Правоохоронці встановили, що розрахунки за поставлені з Латинської Америки наркотики здійснювалися за допомогою банківських експрес-переказів. Приблизна вартість вилученої партії кокаїну перевищує 1,5 млн. грн.

Слідчий відділ Управління СБУ в Харківській області стосовно затриманих громадян порушив кримінальну справу за ознаками ч.3 ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, вчинена організованою групою). За вчинення такого злочинну членам злочинного угруповання загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.