Шурма обіцяє карати директорів за невиплату зарплат

Харків. 11 квітня. УНІАН. З початку 2011 року в Харківській області органами прокуратури порушено 35 кримінальних справ за фактами вчинення злочинів у сфері оплати праці.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Ігоря ШУРМУ.

За його даними, прокурорами було внесено 283 документи реагування, за якими 48 посадовців притягнуто до відповідальності. Загалом відшкодовано 18 млн. грн. заборгованості із заробітної плати.

Крім того, прокурорами пред’явлено 252 позови та заяви на суму майже 2 млн. грн., з яких уже розглянуто і задоволено позовів на суму близько 1,9 млн. грн. Виконано рішень суду на суму 1,6 млн. грн., добровільно відшкодовано за закритими справами 102 тис. грн., повідомили у прес-службі.