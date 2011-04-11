Нафтогаз підкинув Харківщині 150 млн. грн. на газифікацію і «соціалку»

Харків. 11 квітня. УНІАН. Харківська область і НАК «Нафтогаз України» підпасали контракт про виділення 150 мільйонів гривень для газифікації сіл і розвиток соціальної сфери краю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН під час традиційної зустрічі «Чай з губернатором» з журналістами місцевих і центральних видань.

За його словами, кошти виділяються на програми 2011 року. 100 млн. грн. із зазначеної суми буде витрачено на газифікацію населених пунктів Харківщини, 50 млн. грн. - на розвиток соціальної сфери.

«Ми прораховували, що могли б освоїти 200-220 мільйонів гривень, це враховуючи газифікацію і соціальні об`єкти, але з 150 мільйонів гривень 50 мільйонів на соціальну сферу - це більше, ніж за всі попередні роки разом узяті», - сказав М.ДОБКІН.

Загалом «цього недостатньо», додав губернатор, зазначивши, що така велика область, як Харківська, для подібних програм потребує мільярдних сум, але треба враховувати і готовність краю освоювати кошти.

«Звичайно, потреба в грошах велика, але повинна бути готова проектно-кошторисна документація, без якої наявність грошей не має значення. Тому ми вибирали ті проекти, які можна здати в цьому році, щоб на наступний рік не було перехідних об`єктів», - сказав М.ДОБКІН.