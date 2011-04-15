В Росію не потрапило п’ять папуг і сова

Харків. 15 квітня. УНІАН. Двоє жителів Харківщини намагалися незаконно провести у поїзді «Полтава-Москва» п’ять папуг та одну сову.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, учора у Харківській області під час перевірки у пункті пропуску «Козача Лопань» поїзда «Полтава-Москва» прикордонно-митна оглядова група виявила п’ять папуг та одну сову. Саморобні клітки з птахами знаходились на верхніх полицях одного з вагонів та були заховані за матрацами й накриті простирадлами.

Власниками тварин виявилися 29-ти та 34-річні жителі Харківщини.

Порушників зсадили з поїзда та разом з папугами та совою передали на митницю.

За приховування від контролю птахів, оцінених у більш як 45 тис. грн., на чоловіків оформили протоколи про порушення митних правил.