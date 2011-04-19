Харківщина та одна з провінцій Іраку укладуть договір про співпрацю

Харків. 19 квітня. УНІАН. Харківщина та одна з провінцій Республіки Ірак укладуть договір про співпрацю.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації,

договір про співробітництво та побратимські зв`язки між Харківською областю та однієї з провінцій Іраку під час зустрічі з Повноважним Міністром Посольства Республіки Ірак в Україні паном Халідом Джасімом АЛЬ-ШАРАМІ віце-губернатор Юрій САПРОНОВ.

Повноважний Міністр високо оцінив дану пропозицію і в свою чергу висловив зацікавленість у підписанні такого договору між Харківською областю і містом Басра, яке є стратегічним містом Іраку.

Також Ю.САПРОНОВ запропонував найближчим часом на рівні торгово-промислових палат Харківщини та Іраку організувати спільну зустріч бізнесменів, яка допоможе визначити точки дотику для подальшого торговельно-економічного співробітництва.