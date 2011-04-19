Українці можуть дізнатися про своїх рідних, які загинули в Німеччині

Харків. 19 квітня. УНІАН. Посол Німеччини в Україні та представники пошукової організації «Саксонський меморіал» передали Службі безпеки України електронну базу даних на 170 тис. громадян Радянського Союзу, які загинули, поховані або залишилися після Великої вітчизняної війни на території Німеччини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції після IV Міжнародної конференції «Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини в діяльності спецслужб», яка сьогодні проходила в Харкові, повідомив перший заступник голови СБУ Володимир ХІМЕЙ.

«Є така організація в Німеччині «Саксонський меморіал», організація, яка займається пошуком наших громадян України, колишнього Радянського Союзу, які загинули на території Німеччини, які після війни залишились там у полоні і зосталися там працювати чи виїхали в інші країни. Тиждень тому в нас була акція, посол Німеччини разом із представниками цієї організації передали нам електронну базу на 170 тис. наших громадян колишніх», - сказав він.

В.ХІМЕЙ підкреслив, що будь-який громадянин України, який має бажання дізнатися про своїх зниклих безвісти під час війни родичів, може отримати доступ до переданих до СБУ баз даних.

«У режимі он-лайн можна звернутись, у нас бази відкриті. Людина, яка забажає дізнатися про своїх рідних, які пропали безвісти під час Великої Вітчизняної війни, має право доступу до наших баз», - наголосив В.ХІМЕЙ.