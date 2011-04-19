Автомобіль сина Авакова збив перехожого

Харків. 19 квітня. УНІАН. У Харкові автомобіль, який належить сину колишнього губернатора Арсена АВАКОВА – Олександру АВАКОВУ, збив перехожого.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН начальник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА.

За її даними, дорожньо-транспортна пригода, під час якої автомобіль «Мерседес», що належить 22-річному Олександру АВАКОВУ, сталася у Харкові вночі 17 квітня близько 02.00 на перехресті вул. Богдана Хмельницького та проспекту Московський. Автомобіль «Мерседес» наїхав на невідомого перехожого, віком близько 50 років, а потім зіткнувся з автомобілем «ВАЗ 21099», що стояв неподалік. Внаслідок ДТП перехожий отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, переломи верхніх та нижніх кінцівок і був доставлений до Харківської лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

На цей час відомо, що в салоні «Мерседеса» «перебували троє або четверо людей, зараз опитуємо всіх учасників ДТП, встановлюємо, хто був за кермом», сказала Л.ВОЛКОВА. Відомо також, додала вона, що «Олександр АВАКОВ перебував у автомобілі «Мерседес».

Коментар до події за підписом О.АВАКОВА розміщено в інтернеті. Згідно з текстом у «Контакті» перехожий був напідпитку, «вискочив на проїжджу частину під автомобіль, у якому знаходилися, крім водія, я з товаришем. За кермом був водій Олександр СУХІН. Спробував зманеврувати - але не вдалося. Ударила машина людину і зачепила «дев’ятку», що знаходиться поряд. Відразу викликали швидку. Постраждала людина - в лікарні - слава Богу - живий. Наскільки я знаю сьогодні - перелом на нозі і струс. Постарався передати всі медикаменти, що лікарям потрібні для лікування. Сподіваюся, людина видужає, і з нею буде все добре». Водій, зазначається в коментарі О.АВАКОВА, «був абсолютно тверезий, що й зафіксували прибулі співробітники ДАІ. Ми з товаришем теж. У ситуації, за нашою оцінкою, нічого не порушували. Ну та - хай пройде експертиза - їм вирішувати».