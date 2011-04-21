На Харківщині працівники УБОЗу розкрили вбивство «на замовлення»

Харків. 21 квітня. УНІАН. Працівники Управління з боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України в Харківській області розкрили замовне вбивство 30-річного громадянина, який до цього вважався зниклим безвісти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Оперативники встановили, що харків`янка найняла кілерів, щоб позбутися співмешканця. З чоловіком, який приїхав на заробітчанство з Сумської області, вона прожила близько року, але стосунки зіпсувалися на ґрунті ревнощів. Жінка замовила вбивство свого співмешканця, скоїти яке за тисячу доларів погодились її знайомий та колишній чоловік.

Так, восени минулого року вони спочатку напоїли жертву спиртним, а коли той заснув, накинули на шию мотузку та задушили. Далі зловмисники поклали тіло у господарську сумку і вивезли до одного з селищ Харківщини. Там за декілька тижнів до вбивства «кілери» орендували дім та заздалегідь викопали яму, де і захоронили вбитого.

На цей час усі фігуранти затримані. Стосовно них Слідчим управлінням ГУМВС України в Харківській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого п.12 ч.2 ст.115 (вбивство за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Затриманим загрожує довічне ув’язнення.