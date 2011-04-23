Держава виділяє на стадіон «Металіст» 30,7 млн. грн.

Харків. 22 квітня. УНІАН. На реконструкцію спортивного комплексу комунального підприємства «Обласний спортивний комплекс «Металіст» з державного бюджету надійде 30,7 млн. грн.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Юрія САПРОНОВА.

За його даними, загальний обсяг фінансування на виконання робіт не змінився і становить 762,63 млн. грн.

«На 2011 рік перенесено прогнозні обсяги, що не були профінансовані у 2010 році: з державного (30,7 млн. грн.), обласного (23,06 млн. грн.) бюджетів і бюджету Харкова (15,7 млн. грн .)», - сказав Ю.САПРОНОВ.

Він зазначив, що гроші надійдуть після внесення на сесії змін до обласної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

На знімку: реконструйований до Євро-2012 стадіон «Металіст».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА