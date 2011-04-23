У Харкові на Великдень встановлять храм і писанки з квітів

Харків 23 квітня. УНІАН. У Харкові 24 квітня реалізують масштабний флористичний проект, присвячений світлому святу Воскресіння Господнього.

Зокрема, 24 квітня, на Великдень, в центрі міста на майдані Свободи будуть встановлені 11-метрова церква та великодні яйця, оформлені живими квітами.

За даними прес-служби облдержадміністрації, на виготовлення церкви з п`ятьма золотими банями і восьми великодніх яєць заввишки 3 метри буде використано 35 тисяч живих квітів.

Проект отримав благословення Вікарія Харківської єпархії Української православної церкви Московського патріархату Архієпископа Ізюмського Онуфрія.

В реалізації проекту беруть участь 12 флористів міжнародного класу та 18 технічних працівників. В день свята на майдані Свободи з 12.00 до13.00 відбудеться виступ хору Свято-Покровського монастиря.

Харків став першим з міст України, де на Великдень день буде реалізований такий флористичний проект, відмітили у прес-службі ОДА. Заходи пройдуть під патронатом Харківської облдержадміністрації, Харківської міськради та Харківської єпархії.