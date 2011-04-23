У Харкові всю Пасхальну ніч працюватиме пасажирський транспорт

Харків. 23 квітня. УНІАН. У Харкові на Великдень, включаючи Пасхальну ніч з 23 на 24 квітня, міський пасажирський транспорт працюватиме цілодобово.

Як повідомили у прес-службі Харківської міськради, таким чином враховано побажання і потреби мешканців обласного центру, які на свято планують відвідати храми.

Відповідний наказ отримали комунальні підприємства «Міськелектротранс та «Харківський метрополітен». Міським пасажирським авто перевізникам запропоновано забезпечити у необхідному обсязі роботу автотранспорту, повідомили у прес-службі.