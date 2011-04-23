Добкін везе з Єрусалима Благодатний вогонь

Харків 23 квітня. УНІАН. Святиню православ`я, символ Христового Воскресіння - Благодатний вогонь вже чекають у Харківській єпархії.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував парафіян після церемонії освячення великодніх пасок у рамках благодійної акції «З Великоднем!» вікарій Харківської єпархії Української Православної Церкви Московського Патріархату, архієпископ Ізюмський Онуфрій.

«Ми дуже вдячні губернатору Харківської області Михайлу ДОБКІНУ. Він сьогодні знаходиться в Єрусалимі і ввечері доставить до Харкова благодатний вогонь, який буде розданий в різні храми міста та області», - сказав владика Онуфрій.

«Кожна людина, - додав архієпископ, - вірить, що Христос воскрес, тому що він прийшов у світ і переміг зло. Так і ми повинні знати й пам`ятати, що добро має перемагати зло і тільки добро може тріумфувати в наших серцях і в нашому земному світі».

Владика привітав усіх харків’ян зі святом: «Бажаю всім доброго здоров`я й допомоги Божої».