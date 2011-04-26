Матеріали про масову загибель риби в Уплатному передано до прокуратури

Харків. 26 квітня. УНІАН. Державна екологічна інспекція в Харківській області передала до міжрайонної природоохоронної прокуратури матеріали щодо масової загибелі риби в одній із водойм на території Уплатнівської сільської ради Близнюківського району Харківщини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів України.

У ході позапланових інспекцій підприємств, що знаходяться поблизу водойми, спеціалісти держекоінспекції перевірили КП «Лозоваводоканал» Лозівської міської ради. За результатами досліджень відібраних проб води на місці скиду з очисних споруд було встановлено перевищення у стоках вмісту сульфатів (в 3,1 рази), сухого залишку (в 2,1 разів) та азоту амонійного (в 1,5 рази).

Вирішується питання щодо нарахування збитків. 15 квітня матеріали перевірок разом з розрахунками збитків направлені до Харківської міжрайонної природоохоронної прокуратури.

Як передавав УНІАН, 7 квітня спеціалісти Держекоінспекції у Харківській області спільно з представниками Головного управління надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації під час обстеження водоймища, яке знаходиться на території Уплатнівської сільради Близнюківського району, виявили близько 100 тонн загиблої риби. Зокрема: 9,3 тис. особин коропа, 51,3 тис. - товстолоба, 15,2 тис. - білого амура та 61 -європейського сома. Сума збитків перевищила 10 млн. грн.

За результатами лабораторного обстеження проб води встановлено перевищення нормативів для водойм рибогосподарського призначення по амонію сольовому (у 60 разів), фосфатам (у 64 рази), сульфатам (6,85 рази) та іншим речовинам. Крім того, вміст кисню у ставку був удвічі нижчим за мінімальну норму.

7 квітня Державна екологічна інспекція в Харківській області створила оперативну групу та розпочала перевірки підприємств, що знаходяться поблизу, з метою встановлення винуватців масового замору живих водних ресурсів у водоймищі