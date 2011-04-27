Ярославський взявся за стадіон «Динамо»

Харків. 27 квітня. УНІАН. У зв’язку з реконструкцією трав’яного поля ОСК «Металіст» вирішено перенести домашні матчі головної харківської команди на стадіон «Динамо».

За словами першого заступника голови ХОВ ФСО «Динамо» Сергія БИЧАКА, підготовка стадіону за допомогою ФК «Металіст» і за особистою вказівкою президента клубу Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО йде повним ходом. При проведенні робіт з упорядкування «Динамо», зазначив він, фахівцями використано досвід реконструкції «Металіста» до Євро-2012.

«Трибуни готові до прийому уболівальників, газон приведено в такий порядок, що на ньому цілком комфортно буде грати будь-якій команді Прем’єр-ліги. Ще максимум місяць, і «Динамо» зміниться до невпізнання. На даний момент на 80% трибун всього стадіону встановлені пластикові сидіння, які були на стадіоні «Металіст» до його реконструкції», - сказав в інтерв’ю прес-службі «Металіста» С.БИЧАК.

Він наголосив, що співпраця між «Металістом» і «Динамо» не обмежиться проведенням двох матчів національної першості, що залишилися. «Це довгострокова співпраця. Ми з керівництвом «Металіста» обговорили питання, що після цих двох матчів основного складу команди, стадіон «Динамо» стане домашнім для дубля. А також тут проводитимуть свої ігри юнацькі команди «Металіста» - 13, 14, 15 і 16 років, які виступають в юнацькій першості України.

«Для нас, - додав він, - колосальний плюс полягає в тому, що за підтримки Олександра Владиленовича ЯРОСЛАВСЬККОГО й такого мега-клубу, як «Металіст», ми зуміємо привести в порядок чашу «динамівського» стадіону, у тому числі й повністю реконструювати північну трибуну. І, звичайно, футбольне поле стане практично ідеальним. Тому що ФК «Металіст» володіє достатніми фінансовими коштами, має величезний досвід будівництва та реконструкції спортивних об`єктів і робить це достатньо уміло й успішно. Крім того, клуб має в своєму активі багато високопрофесійних фахівців різного профілю, щоб привести стадіон та всю його інфраструктуру в порядок».

За словами С.БИЧАКА, загалом ідеться про «глобальніші плани - на нашій базі створити філію дитячої футбольної академії «Металіст», яка називатиметься ДФА «Динамо». Олексіївка і Павлове Поле, Київський, Дзержинський райони - достатньо великі, і багатьом дітям буде зручно саме сюди приходити тренуватися».

Стратегія полягає в тому, зазначив С.БИЧАК, щоб, об’єднавши зусилля, максимально запровадити в харківський футбол сучасні технології. «Співпраця в цьому напрямі обговорювалася на найвищому рівні - президента футбольного клубу «Металіст» Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО та голови спортивного товариства «Динамо», депутата Верховної ради України Віктора КОРЖА».

Торкаючись перспективи залучення стадіону «Динамо» до Євро-2012, С.БИЧАК повідомив, що колись керівництво футбольного клубу «Харків» офіційно брало на себе зобов`язання вкласти 11 млн. грн. у підготовку стадіону як тренувальної бази до Чемпіонату 2012 року. «Але після розвалу ФК «Харків» стадіон «Динамо» залишився як би не при ділі. І нашому стадіону швидко була знайдена заміна. Але тепер, коли у нас почалася активна співпраця з «Металістом», з його президентом Олександром ЯРОСЛАВСЬКИМ, я скажу так: все може бути. Якщо зараз стадіон буде приведений в порядок і відповідатиме всім стандартам Євро-2012 - а я упевнений, що якщо за справу взявся ФК «Металіст» та його президент, то так і буде - цілком імовірно, що стадіон «Динамо» використовуватиметься як об`єкт континентальної першості. Його розташування в місті - вже початковий, вельми вагомий плюс. Але, звичайно, Євро-2012 - не самоціль. Ми чекаємо, що за допомогою футбольного клубу «Металіст» на стадіоні знову з`являться люди, значно збільшиться число охочих займатися футболом, і все це працюватиме на благо всього Харкова та його жителів», - сказав С.БИЧАК.