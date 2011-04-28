На кордоні з Росією затримано контрабандистів з великою сумою грошей

Харків. 28 квітня. УНІАН. На Харківщині співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками Управління Федеральної служби безпеки Росії по Бєлгородській області виявили та припинили діяльність міжнародної злочинної групи, яка тривалий час займалася контрабандою великих партій іноземної валюти.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ в Харківській області.

Працівники СБУ 26 квітня на кордоні з Російською Федерацією затримали трьох активних членів угруповання – 45-річного громадянина Росії та двох громадян України, 54-річного та 29-річного чоловіків.

Під час проведення поглибленого догляду автомобіля «Toyota», на якому рухалися зловмисники, співробітники СБУ спільно з військовослужбовцями Харківського прикордонного загону та працівниками митниці виявили та вилучили близько 3 млн. російських рублів, понад 260 тис. дол. та більше 34 тис. євро. Гроші були приховані в конструктивних нішах автомобіля та за обшивкою дверей.

В УСБУ наголошують, що зловмисники для прикриття своєї протиправної діяльності «підтримували тісні контакти з правоохоронцями України та Росії».

Слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області стосовно затриманих громадян порушено кримінальну справу за ознаками ч.2 ст. 201 Кримінального кодексу України (контрабанда).