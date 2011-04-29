На Харківщині зросло споживання електроенергії

Харьков. 28 апреля. УНИАН. в Харьковской области в 2010 г. по сравнению с предыдущим годом потребление электроэнергии увеличилось на 3,0% и составило 4174,9 млн. кВт-часов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области.

Потребление котельно-печного топлива в 2010 г. увеличилось на 10,4% - до 5303,4 тыс. туп, потребление теплоэнергии увеличилось на 4,1% - до 3662,8 тис. Гкал.

Наибольшим потребителем топливно-энергетических ресурсов по области является промышленные предприятия, которые в 2010 г. потребили 91,1% всего котельно-печного топлива, 46,5% теплоэнергии и 50,7% электроэнергии.

В структуре промышленности области более всего топливно-энергетических ресурсов потребила перерабатывающая промышленность. На обеспечение технологических потребностей этих предприятий было использовано 95,2% теплоэнергии и 72,6% электроэнергии от общего количества, потребленного промышленностью области.

Предприятия Харькова в 2010 г. потребили из общих расходов области 61,2% теплоэнергии и 69,7% электроэнергии. Предприятия районов области – 30,8% теплоэнергии и 21,4% электроэнергии. Остальные эти ресурсы были употреблены городами областного подчинения. Наибольшие объемы расходов котельно-печного топлива (71,4%) приходились на районы области.