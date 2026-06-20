Не тільки ретранслятори: Зеленський сказав, чого чекає від Лукашенка

Білорусь залучена у війну зокрема через економічну допомогу агресору.

Білорусь має час, щоб самостійно прибрати зі своєї території ретранслятори, які допомагають Росії атакувати Україну. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За його словами, українській розвідці відомо про чотири ретранслятори в Білорусі – у Гомельській та Брестській областях. Це обладнання допомагає Росії завдавати ударів по Житомирській, Рівненській та Волинській областях, зауважив президент.

"Білорусь має час, щоб демонтувати це обладнання", – наголосив Зеленський.

Відео дня

Крім того президент України нагадав, що так само російській агресії допомагають і білоруські промислові підприємства – постачаючи компоненти для зброї і пальне для військової техніки.

"Це все втягування Білорусі у війну. Україна не хоче цього, і ми попередили фактичне керівництво Білорусі. (...) Це допомагає Росії адаптуватись до тиску і не наближає мир. Має бути навпаки: мир має наближатись, і Білорусі варто робити ті речі, про які говорить її фактичне керівництво неофіційними каналами, щоб ми в Україні дійсно бачили, що Білорусь дійсно проти цієї війни", – додав Зеленський.

Український ультиматум Лукашенку

Як писав УНІАН, напередодні президент Володимир Зеленський фактично поставив ультиматум білоруському диктатору Олександру Лукашенку: або Білорусь протягом тижня демонтує ретранслятори, які наводять російські дрони, або Україна зробить це самостійно.

Військовослужбовець та громадський діяч Ігор Луценко у своїй колонці на УНІАН зазначив, що Україна неодноразово намагалась вирішити питання ретрансляторів, діючи непублічно. Але послання у Мінську, схоже, не зрозуміли.

Вас також можуть зацікавити новини: