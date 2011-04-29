Підприємства області збільшили витрати на інноваційну діяльність

Харьков. 29 апреля. УНИАН. В Харьковской области в 2010 г. по сравнению с предыдущим годом общий объем инновационных расходов промышленных предприятий увеличился на 19,6% и составил 525,9 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области.

Объем реализованной инновационной продукции в 2010 г. составил 1473,4 млн. грн. - 3,1% от общего объема реализованной промышленной продукции.

В целом в 2010 г. инновационной деятельностью занималось 161 предприятие или 19,7% обследованных промышленных предприятий области (в прошлом году - 135 предприятий или 15,8%).

По этому показателю Харьковская область занимает второе место среди регионов Украины, уступая только Киеву, где инновационной деятельностью занимались 23,9% промышленных предприятий. В среднем по Украине инновационной деятельностью занимались 13,8% обследованных промышленных предприятий.