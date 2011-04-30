Миколайчик: ядерній установці можуть знайти інше місце

Харків. 30 квітня. УНІАН. Будівництво дослідницької ядерної установки може бути перенесене з Харкова в інше місто.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові в ході громадських слухань на тему будівництва дослідницької ядерної установки на базі Національного наукового центру «Харківських фізико-технічний інститут» сказала голова Державної інспекції ядерного регулювання України Олена МИКОЛАЙЧУК.

За її словами, Харків був обраний, оскільки в місті є «хороша наукова та медична база», однак, якщо територіальна громада та місцева влада висловляться проти будівництва, то цей проект буде запропоновано іншим містам України.

«Чесно вам скажу, вам здається, що це безальтернативно, що вона (ядерна установка – УНІАН) буде в Харкові. Ні! Це не безальтернативно. Якщо ваша громада територіальна, якщо ваша місцева влада скаже «ні» цій установці, є інші варіанти. Є варіанти інших громад, є інші місця, де, я гадаю, все таки зроблять цей центр радіаційної медицини», - сказала вона.

Серед найімовірніших кандидатів на будівництво дослідницької ядерної установки О.МИКОЛАЙЧУК назвала місто Славутич Чернігівської області.

«Якщо Харків буде проти, тоді буде запропоновано іншим територіальним громадам висловитися, хто бажає в себе мати таку установку. І я знаю точно одну територіальну громаду, яка висловить таке бажання і підтримає – місто Славутич у Чернігівській області», - сказала О.МИКОЛАЙЧУК.

За її словами, Славутич «міг би навіть бути варіантом №1», але через транспортні труднощі, які можуть виникнути у хворих під час переїзду до цього міста, рішення було ухвалене на користь Харкова.

«Він (Славутич – УНІАН) міг би навіть бути варіантом №1, але там є одна проблема, коли ми говоримо про хворих людей, то діставатися до Славутича їм буде вкрай важко. Але тим не менше там є професійні кадри, і все це могло б бути нормальним варіантом», - зауважила О.МИКОЛАЙЧУК.

«Я гадаю, що можуть й інші міста висловити таке бажання. Не захоче Харків цього в себе робити, я думаю, знайдуться інші», - сказала вона.

О.МИКОЛАЙЧУК наголосила, що рішення територіальної громади має бути усвідомленим і, якщо воно буде позитивним, то будівництво ядерної установки та її подальша експлуатація будуть відкритими.

Коментуючи пропозиції активістів громадської організації «Зелений фронт», які, пікетуючи громадські слухання, вимагали перенести будівництво ядерної установки в Чорнобильську зону відчуження, О.МИКОЛАЙЧУК однозначно відкинула цю ідею.

«Чорнобильська АЕС – це не варіант. З яким цинізмом потрібно говорити, щоб потім хворих людей ще ганяти на Чорнобильську АЕС, мене це навіть лякає», - зауважила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Харкові відбувається громадські слухання на тему «Будівництво на території Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» дослідницької ядерної установки «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів».