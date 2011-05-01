Біля автобусної зупинки виявлено снаряд

Харків. 1 травня. УНІАН. Наприкінці квітня в Дергачівському районі Харківщини у лісосмузі поблизу автошляху «Харків – Щербаківка», на відстані близько 400 м від автобусної зупинки «Проходи-1» виявлено артилерійський снаряд калібру 76 мм часів Великої Вітчизняної війни.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

На місці події одразу була виставлена охорона. Повідомлено райвійськкомат та МНС.

За даними Головного управління МНС України в Харківській області, всього за минулу добу в області було вилучено та знешкоджено 22 одиниці вибухонебезпечних предметів: 6 мінометних мін різного діаметру, 15 артснарядів та 1 гранату Ф-1.

Прилегла територія до небезпечних знахідок була обстежена, боєприпаси вилучені та знешкоджені. Постраждалих немає.