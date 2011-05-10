У Харкові знову зупинилися тролейбуси: вкрали електрокабель

Харків. 10 травня. УНІАН. Сьогодні у Харкові через крадіжки електрокабелю на двох проспектах міста сталася зупинка руху тролейбусів.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН начальник служби руху Харківського комунального підприємства «Міськелектротранс» Олександр УКІС.

За його словами, підвідні кабелі живлення сьогодні вранці були вирізані невідомими на проспектах Героїв Сталінграда та 50-річчя СРСР. У першому випадку тролейбуси стояли з 7.10 до 7.40, у другому – рух припинений о 9.05 і ще не відновився.

О.УКІС припускає, що кабель, який виготовлений з кольорового металу, вирізають з метою здачі на металобрухт. Він зазначив, що зловмисники активізувалися цього року, а загалом крадіжки часто скоювалися і минулого. Жодного разу вони не були спіймані.

«Ми повідомляємо в міліцію, в СБУ, своїми силами проводимо патрулювання, але протягом року-півтора це не дало результатів, і крадіжки, на жаль, тривають», - сказав О.УКІС.

Фахівець також відмітив, що вирізання кабелів живлення не лише наносить матеріальний збиток підприємству, а й серйозно руйнує енергосистему.