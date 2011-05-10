Росіянка намагалася вивезти з України 87 томів раритетного словника
12:53, 10 травня 2011Харьків
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Книги мають історично-культурну цінність
Харків. 10 травня. УНІАН. Прикордонники Харківського загону разом з митниками затримали громадянку Росії, яка намагалася вивезти до РФ 87 томів виданого у 1891-1904 роках енциклопедичного словника.
Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, у багажному відділенні автомобіля, яким їхала 60-річна жінка, правоохоронці виявили 87 томів «Энциклопедического словаря», виданого у Санкт-Петербурзі.
На росіянку складено протокол про порушення митних правил. Літературу, яка має історично-культурну цінність, передали на митницю.
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