Росіянка намагалася вивезти з України 87 томів раритетного словника

Харків. 10 травня. УНІАН. Прикордонники Харківського загону разом з митниками затримали громадянку Росії, яка намагалася вивезти до РФ 87 томів виданого у 1891-1904 роках енциклопедичного словника.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, у багажному відділенні автомобіля, яким їхала 60-річна жінка, правоохоронці виявили 87 томів «Энциклопедического словаря», виданого у Санкт-Петербурзі.

На росіянку складено протокол про порушення митних правил. Літературу, яка має історично-культурну цінність, передали на митницю.