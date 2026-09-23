Польща хоче відкрити постійну базу США: її назва може сподобатися Трампу

Навроцький висловив переконання, що відповідне рішення – це "лише питання часу".

Президент Польщі Кароль Навроцький висловив сподівання, що США остаточно затвердять плани щодо створення постійної військової бази в Польщі, і, якщо це відбудеться, вона отримає назву "Форт Трамп" (Fort Trump). Про це він заявив у кулуарах засідання Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, пише Bloomberg.

Навроцький висловив переконання, що відповідне рішення – це "лише питання часу", і він хотів би, щоб будівництво було завершено до закінчення терміну повноважень президента Дональда Трампа у 2029 році.

"Коли адміністрація США, обидва уряди завершать роботу, я думаю, тоді президент Трамп особисто зможе взяти участь у відкритті форту Трамп", – сказав він.

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У виданні нагадали, що ідею постійної бази США вперше озвучив попередник Навроцького Анджей Дуда у 2018 році. Але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році офіційні особи у Варшаві подвоїли свої зусилля, щоб забезпечити присутність американських військ.

Bloomberg підкреслює, що останніми днями Трамп привітав "значний прогрес" у переговорах з Варшавою та заявив, що місце розташування бази може бути оголошено "дуже скоро".

Зауважується, що ці обговорення відбуваються на тлі зростання занепокоєння в Європі щодо того, що США скоротять свою військову присутність на континенті. Побоювання особливо гострі на східному фланзі НАТО, де країни розташовані найближче до України та потрапили під радянський контроль під час холодної війни.

У цьому контексті Навроцький заявив, що Польща, яка наразі приймає близько 10 000 американських військовослужбовців на ротаційній основі, буде готова прийняти деяких солдатів, які зараз дислокуються в Німеччині, якщо США вирішать скоротити свою присутність там.

"Ми перебуваємо посеред гібридної війни. Російські провокації, з одного боку, формують майбутнє поле бою, але з іншого – вони випробовують стійкість НАТО. Безумовно, ситуація серйозна", - сказав польський лідер.

Відносини США і Польщі

Як повідомляв УНІАН, у травні Трамп оголосив про збільшення американського військового контингенту в Польщі, пов'язавши це рішення зі своїми довірливими стосунками з польським лідером Каролем Навроцьким. У своїй заяві Трамп підкреслив, що відправка додаткових сил є результатом його особистої підтримки Навроцького під час виборчої кампанії.

Варто зазначити, що Кароль Навроцький офіційно вступив на посаду президента Польщі в серпні 2025 року, після перемоги на виборах у червні того ж року. Публікація Трампа з анонсом відправки військ з'явилася через кілька місяців після цих подій.

Напередодні візиту до США очільник польського МЗС Радослав Сікорський натякнув на те, що президент Навроцький міг би використати свою дружбу з Дональдом Трампом, для допомоги Україні, в тому числі постачання ракет для ЗРК Patriot.

Водночас він наголосив на тому, що передача ракет до Patriot – це завжди складне рішення через обмежену кількість цих боєприпасів. Тоді як РФ виробляє по 100-120 балістичних ракет щомісяця. Втім, він не відповів прямо на те, чи готова Варшава зараз поділитися з Україною цими ракетами.

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