Львівський губернатор подав у відставку

21:03, 10 травня 2011
Харьків
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Наслідки сутичок

Харків. 10 травня. УНІАН. Голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК написав заяву про відставку.

Про це УНІАН повідомила голова фракції ВО «Свобода» у Львівській обласній раді Ірина СЕХ.

У свою чергу, керівник прес-служби Львівської ОДА Роксолана ШЕЙКО підтвердила УНІАН, що губернатор написав заяву про відставку.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня у Львові сталися сутички.

Сьогодні М.ЦИМБАЛЮК провів прес-конференцію.

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