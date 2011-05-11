Литвин передав прикордонникам Сходу нову техніку

Харків. 11 травня. УНІАН. Голова Державної прикордонної служби України (ДПСУ), генерал армії України Микола ЛИТВИН у рамках проекту міжнародно-технічної допомоги уряду Сполучених Штатів Америки передав прикордонникам Східного регіонального управління ДПСУ 31 одиницю автомобільної та спеціальної техніки.

Як передає кореспондент УНІАН, на базі Харківського прикордонного загону у присутності особового складу Харківського, Донецького та Луганського прикордонних загонів відбулася урочиста церемонія передачі документів та ключів від 17 нових позашляховиків Chevrolet Niva, 3 катерів UMS-600, 2 мікроавтобусів VW Transporter, 5 квадроциклів Bombardier Outlander 400 MAX, 6 снігоходів Polaris 600 IQ Touring.

Військовослужбовці Харківського прикордонного загону провели презентацію спеціальної техніки, яка використовується під час несення служби. Зокрема в спеціальних наметах були продемонстровані різні модифікації переносних тепловізорів, приладів нічного бачення, засобів радіологічного контролю тощо.

На урочистому заході також були присутні заступник голови, керівник апарату Харківської облдержадміністрації Василь ХОМА, представники командування Державної прикордонної служби України, ветерани Великої Вітчизняної війни. Презентовану техніку освятив протоієрей Харківської єпархії Української православної церкви Московського патріархату отець ВАЛЕРІЙ.

М.ЛИТВИН також вручив почесні грамоти та відзнаки відмінникам прикордонної служи.

Він зазначив, що «це не останнє підсилення технічної бази» прикордонників і найближчим часом ДПСУ ще отримає автомобільну та спеціальну техніку.

«Міжнародний технічний проект, який веде Міністерство оборони та Агентство зменшення загроз, розрахований на 3,5 млн. дол. Техніка буде виділятися на 1,8 млн. дол. Це ще не вся техніка. Є ще багато питань підготовки персоналу, особливо в галузі протидії розповсюдження зброї масового ураження», - сказав М.ЛИТВИН.

За його словами, наступна партія техніки буде передана в місті Іванків Київської області прикордонникам, які несуть службу в Чорнобильській зоні відчуження.

Довідка УНІАН. Захід відбувся у рамках реалізації проекту міжнародно-технічної допомоги «Запобігання розповсюдженню зброї масового знищення: запобігання розповсюдженню через україно-білоруський кордон (Чорнобильську зону відчуження) та україно-російський кордон». Він є частиною довготривалої широкомасштабної програми уряду США – «Програма запобігання розповсюдженню зброї масового знищення», задекларований бюджет якої на 2011 – 2015 роки становить близько 30 млн. дол. Донором виступає Агентство зменшення загрози Міністерства оборони США. Головною метою програми є підвищення можливостей Державної прикордонної служби України у боротьбі з транскордонною злочинністю, виявленні та припиненні спроб незаконного переміщення зброї масового знищення та пов’язаних з нею матеріалів через україно-білоруську, україно-російську, україно-молдовську та морську ділянки кордону.