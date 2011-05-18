Поблизу Бабаїв знайшли понад 260 артснарядів

Харків. 18 травня. УНІАН. Неподалік від селища Бабаї Харківського району виявлено 264 артилерійські снаряди часів Великої Вітчизняної війни.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Так, було виявлено 161 снаряд калібру 45 мм, 2 снаряди калібру 76 мм, 3 снаряди калібру 105 мм, 1 снаряд 122 мм, 68 снарядів калібру 152 мм та 29 реактивних снарядів калібру 158 мм.

Загальна вага вилучених боєприпасів перевищила 5,1 тонну.

Боєприпаси вивезені на полігон та знешкоджені. Евакуація населення не проводилась.

За даними прес-служби Головного управління МНС України в Харківській області, з початку березня поточного року на знешкодження боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни піротехніки МНС виїжджали 194 рази. Всього було знешкоджено 1160 одиниць вибухонебезпечних предметів.