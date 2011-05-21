Завтра на сході очікуються невеликі дощі та грози
14:23, 21 травня 2011Харьків
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Погода в неділю
Харків. 21 травня. УНІАН. Завтра у південних, східних та західних областях України місцями очікується невеликий короткочасний дощ, гроза.
Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Температура вночі 10-15°, вдень 24-29°; у гірських районах України вночі 5-10°, вдень 15-20°.
У Криму дощі, місцями сильні зливи, град, шквали 15-20 м/с; температура вночі 11-16°; вдень 20-25°.
У Київській області у неділю опади не очікуються. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 24-29°. У Києві температура вночі 13-15°, вдень 26-28°.
Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 15-20°, у Дніпрі біля Києва 18°.
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