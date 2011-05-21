Завтра на сході очікуються невеликі дощі та грози

Харків. 21 травня. УНІАН. Завтра у південних, східних та західних областях України місцями очікується невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 10-15°, вдень 24-29°; у гірських районах України вночі 5-10°, вдень 15-20°.

У Криму дощі, місцями сильні зливи, град, шквали 15-20 м/с; температура вночі 11-16°; вдень 20-25°.

У Київській області у неділю опади не очікуються. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 24-29°. У Києві температура вночі 13-15°, вдень 26-28°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 15-20°, у Дніпрі біля Києва 18°.