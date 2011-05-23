У Харкові мешканці будинку заявляють про масштабну аферу

Харків. 23 травня. УНІАН. У Харкові мешканці 80 квартир будинку по вулиці Тимурівців, 31 літ. «В-5» заявляють про шахрайську спробу відчуження в них 80 квартир.

Як повідомила кореспондентові УНІАН мешканка будинку, восени 2009 р. 80 однокімнатних квартир у відреставрованій колишній казармі були куплені нинішніми мешканцями будинку. Угоди купівлі-продажу були вчасно нотаріально оформлені, і право власності на придбані квартири було зареєстровано у встановленому законом порядку, «про що було отримано відповідні витяги із реєстру прав власності на нерухоме майно».

За її словами, восени 2009 року після купівлі квартир нинішніми мешканцями громадянин С., який не є мешканцем будинку, заявив претензії на право власності на зазначені 80 квартир. Він повідомив, що за місяць до продажу квартир оформив із попереднім власником угоду на їх купівлю.

«Угода в письмовій формі, не завірена нотаріально, ніби через своїх поручителів він купив ці квартири. Але така угода, якщо вона не завірена нотаріально, на 80 квартир не може бути дійсною», - наголосила жінка.

За її словами, нещодавно мешканці будинку дізналися, що 12 квітня 2011 р. Харківський апеляційний господарський суд визнав за громадянином С. право власності на 80 квартир. Після цього протягом тижня право власності на всі квартири було передано «на підставну київську фірму «Аліма-Т».

Жінка припустила, що мешканці будинку по вулиці Тимурівців, 31 літ. «В-5» стали жертвами квартирних аферистів, діяльність яких «курує харківська міська влада»

«У всіх мешканців паніка. У квартирах проживають здебільшого пенсіонери, сім’ї з маленькими дітьми, яким ніхто не може допомогти. Це однокімнатна квартира без балкону. Де ми можемо ще проживати?», - наголосила співрозмовниця.

Вона зазначила, що ошукані мешканці будинку написали заяву до Московського райвідділу міліції Харкова, а також до прокуратури Московського району Харкова з вимогою порушити кримінальну справу за фактом шахрайства та накласти арешт на квартири, щоб виключити факт їхнього несподіваного відчуження. «Однак ніякої реакції немає», - наголосила жінка.

Вона зауважила, що мешканці 80 квартир також відправили колективне звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, до Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, обласних управлінь міліції та СБУ з проханням «вжити відповідних заходів щодо припинення протиправної діяльності організованої групи шахраїв, які намагаються ошукати простих громадян», а також «встановити та притягнути до кримінальної відповідальності винних осіб».

«Якщо не зупинити та не притягнути до відповідальності шахраїв, існує реальна загроза того, що добросовісні набувачі майна, які зареєстровані та проживають разом із родинами та малолітніми дітьми, залишаться на вулиці», - йдеться у зверненні до Президента.

Наразі у структурах прокуратури не вдалося отримати оперативної інформації про інцидент.