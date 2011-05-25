У Харкові фірма нагріла державу на 3 млн. грн.

Харків. 25 травня. УНІАН. У Харкові податківці виявили підприємство, яке за допомогою злочинних схем ухилилося від сплати 3 млн. грн. податку на прибуток та податку на додану вартість.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації в Харківській області.

Податківці встановили, що підприємство, скуповуючи товари галузі тваринництва у мешканців найближчих від Харкова населених пунктів, за бухгалтерським та податковим обліком проводили їх як товари, отримані від підприємств інших міст Східної України, в тому числі й від суб’єктів господарювання Донецька та Запоріжжя.

При цьому, за даними податківців, ці підприємства фактично не мали можливості здійснювати фінансово-господарську діяльність через відсутність у них не тільки основних оборотних фондів, але й власних транспортних засобів та найманих працівників.

За встановленим фактом порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Наразі правоохоронці вживають додаткових заходів щодо встановлення ліквідного майна харківського підприємства з метою погашення нанесених державі збитків.