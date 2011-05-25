Кернес оновить історичний центр Харкова

Харків. 25 травня. УНІАН. У Харкові на місці монумента на честь проголошення радянської влади в Україні встановлять пам`ятник Незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, демонтаж одного і встановлення іншого пам’ятника пройде в процесі реконструкції площі Конституції, що розташована в історичному центрі Харкова.

Напередодні учасники громадських слухань, на яких було обговорено проект містобудівного обґрунтування реконструкції площі Конституції, схвалили ініціативу оновлення історичного центру столиці Слобожанщини. Учасники громадських слухань рекомендували проект до розгляду виконкому Харківської міськради. За це рішення проголосували 163 особи, проти - 52, утрималися - 5.

Сьогодні цей проект було затверджено на засіданні міськвиконкому Харківської міської ради.

Згідно з проектом, на площі Конституції планується реконструювати фасади всіх будинків у первісному архітектурному вигляді. Зокрема, буде реставровано будинок історичного музею з давно знесеного архітектурного ансамблю Дворянських зборів.

Також буде оновлено покриття проїжджої частини, тротуари викладуть плиткою, а на зупинках громадського транспорту встановлять павільйони. Крім того, планується комплексно упорядкувати територію, встановити додаткові лавки, оновити зовнішнє освітлення, інженерні мережі та зливову каналізацію.

Передбачається, що під час реконструкції площі Конституції буде демонтовано монумент на честь проголошення радянської влади в України, який перевезуть на майданчик Палацу культури ХТЗ. На його місці на площі Конституції буде встановлено пам`ятник Незалежності України, на ескізний проект якого в місті у цей час оголошено конкурс. Також на площі з`явиться парковка на 50 автомашин. Крім того, гармати і танки будуть встановлені на новому місці, з іншого боку історичного музею. Також на спеціальному газоні виставлять на загальний огляд скіфських баб, які зараз стоять на задньому дворі історичного музею.

Як повідомляв УНІАН, ініціатива оновлення історичного центру Харкова, зокрема, реконструкції площі Конституції, а також знесення пам`ятника Незалежності України на площі Рози Люксембург як такого, що визнаний невдалим, належить міському голові Геннадію КЕРНЕСУ.

Довідка УНІАН. Площа Конституції (колишні назви - Ярмаркова, Миколаївська, площа Тевелєва, площа Радянської України) розташована в центральній частині Харкова і є однією з найстаріших у місті. Основні споруди, які формують її забудову, є пам`ятками архітектури та історії.

На знімках: (вгорі) пам`ятник Незалежності України на площі Рози Люксембург у Харкові, який буде демонтовано у зв`язку з його низькою художньою цінністю; (внизу) монумент на честь проголошення радянської влади в Україні на площі Конституції.

Фото УНІАН

