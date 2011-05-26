Добкін: кінофестиваль «Харьковская сирень» буде жити довго

Харків. 26 травня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН висловив упевненість, що кінофестиваль «Харьковская сирень» буде жити довго.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, свою оцінку кінофестивалю, якій учора завершив свою роботу, губернатор висловив у програмі «Час влади» в ефірі Харківського обласного телебачення.

«Третій кінофестиваль «Харьковская сирень», як і перші два, був цікавим, ми знайшли свою нішу, і перейшли в короткий метр. В Україні у нас немає конкурентів у цьому плані», - сказав М.ДОБКІН.

Він також відмітив, що на кінофестивалі «Харковская сирень» були дуже цікаві гості з Росії, України та Франції. «Я гадаю, що рівень почесних гостей, які відвідують наш кінофестиваль, відповідає серйозному європейському кінофестивалю. Ми не претендуємо на суперництво з іншими фестивалями, але я думаю, що багато хто позаздрив би приїзду П`єра РІШАРА, Жана-Поля БЕЛЬМОНДО, Олексія ПЕТРЕНКА та інших чудових акторів, - зазначив М.ДОБКІН.

«Мені дуже приємно, - додав він, - що всі гості високо оцінили рівень підготовки кінофестивалю, всім сподобався Харків, всі були в захваті від харків`ян, тому, я гадаю, що ця добра традиція буде жити довго».