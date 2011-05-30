У Харкові пройшов День випускника

Харків. 30 травня. УНІАН. У неділю, 29 травня, в Харкові на майдані Свободи відбулося свято - День випускника.

Як повідомляють сайт Харківської облдержадміністрації та прес-служба міської ради, вчора на площі Європи зібралося близько 6 тисяч випускників шкіл Харкова та районів області, їхні батьки й друзі.

Привітали випускників зі святом голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС та народний депутат Валерій ПИСАРЕНКО. Випускників, які досягли особливих успіхів протягом навчального року, а також випускників-медалістів нагородили пам`ятними подарунками.

Промовляючи перед випускниками, М.ДОБКІН сказав: «Стало доброю традицією проводжати у великий життєвий шлях випускників шкіл нашого регіону на найбільшій площі Європи. Ось вже п`ятий рік поспіль вона збирає найбільш розумних, талановитих, красивих, щасливих і успішних людей. Я впевнений, що енергія, яка сьогодні сконцентрована на нашій площі, допоможе кожному окремо і всім разом досягти в житті великих успіхів. Тільки від вас залежатиме, яким буде наше місто і Україна. Бажаю вам всім успіху, удачі, нехай вас оберігає на життєвому шляху Господь, і ви станете справжньою гордістю батьків, вчителів і своєї країни».

«Дорогі випускники! Сьогодні ваш день. Не забувайте своїх вчителів, не забувайте своїх шкільних друзів! Робіть все, щоб стати розумними, прогресивними й талановитими, тими, хто мріє і робить все для майбутнього своєї сім`ї, своєї країни й свого міста. Щастя вам, успіхів, і завжди думайте тільки про хороше. У добру путь!», - сказав у своєму привітанні Г.КЕРНЕС.

Свої побажання харківським випускникам висловив В.ПИСАРЕНКО: «Сьогодні, - вам заздрять всі випускники України, тому що такого свята немає в жодному іншому місті. Ви живете в інтелектуальній столиці України, у вас є найбільша площа в Європі і таке чудове свято. Бажаю вам, щоб сьогоднішній день ви ніколи не забули. Зі святом, дорогі друзі!», - зазначив народний депутат України Валерій Писаренко, вітаючи випускників шкіл Харківщини.

Після завершення офіційної частини для випуснріков на сцені виступили групи «5sta family», «Чи-Лі», виконавці МакSім, Б’ЯНКА, Сергій ЛАЗАРЄВ. Завершився вечір святковим феєрверком.