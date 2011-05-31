Південна залізниця до Євро-2012 посилить пожежну безпеку

Харків. 31 травня. УНІАН. Південна залізниця до Чемпіонату Європи 2012 року з футболу обладнає всі пасажирські вагони високоточними новітніми системами пожежно-охоронної сигналізації «Прометей-05».

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Південної залізниці, система пожежно-охоронної сигналізації «Прометей-05» вже встановлена на нових вагонах виробництва Крюківського вагонобудівного заводу, які підприємство закуповує до Євро-2012.

При цьому в ході капітально-відновного ремонту рухомого складу залізниці для забезпечення належного рівня безпеки пасажирів сучасні системи пожежно-охоронної сигналізації будуть встановлені й на старі вагони.

На сьогодні Південна залізниця проводить спеціальні заняття, на яких особовий склад підприємства може ознайомитися з принципом роботи пожежно-охоронної сигналізації «Прометей-05».