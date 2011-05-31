Фонд Олександра Фельдмана зібрав для онкохворих дітей 2 млн. грн.

Харків. 31 травня. УНІАН. Благодійний Фонд Олександра ФЕЛЬДМАНА на аукціоні «Мистецтво милосердя», який відбувся вчора в київському Музеї мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків, зібрав майже 2 млн. грн. для допомоги онкохворим дітям.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі фонду, виручені на аукціоні гроші будуть перераховані на купівлю для Харківського міського центру дитячої нейрохірургії медичного обладнання компаній-виробників Anspach Effort Inc та Synthes Inc, аналогів якому в Україні немає.

Нагадаємо, що на аукціоні були представлені 55 картин з приватної колекції мецената, народного депутата України О.ФЕЛЬДМАНА, в тому числі кольорові літографії та офорти Марка Шагала, Пабло Пікассо, Міро Хоана, Анрі Матіса, а також картини Давида Бурлюка, Василя Хмелюка, Миколи Глущенка, Якова Шапіро, Леона Зака, Ерно Ерба, Костянтина Терешковича, Михайла Андрієнка-Нечитайла.

Центральний лот аукціону - роботу Михайла Адлена «Дівчинка з лялькою» - за 240 тис. грн. придбав відомий харківський меценат, заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ. Голова Харківської ОДА Михайло ДОБКІН та Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС придбали роботи В. Чаус «Дівчата в полі», І. Пайлерс «Натюрморт з яблуками», Ф. Благонравов «Дівчата на галявині» і картину невідомого художника «Радянський Харків».

Передаукціонна виставка лотів проходила 20-23 травня у галереї «АВЕК» у Харкові та 26-30 травня – в Музеї ім. Ханенко в Києві.

На знімку: картина Михайла Адлена «Дівчинка з лялькою».

Фото з архіву Фонду Олександра ФЕЛЬДМАНА