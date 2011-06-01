Підприємцям-боржникам до ПФ заборонено виїзд за кордон

Харків. 1 червня. УНІАН. Керівникам 7 підприємств Харківської області, які заборгували кошти Пенсійному фонду, судом заборонено виїзд за кордон.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, за даними відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Харківській області, на даний момент передано до суду 192 подання про встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду керівників підприємств-боржників за кордон.

Станом на 30.05.11 року 185 подань знаходяться на розгляді у судових органах, 7 з них задовільнено.

Зокрема, заборонено виїзд за кордон 2 підприємцям з Краснокутського району, трьом -Михайлові КОТЛЯРОВУ, Олені МІХНО та Віктору СКОРИКУ - з Печенізького.

Також не мають права на виїзд за кордон керівник будкомбінату «Росія» Ольга КОЛІСНИК (Нововодолазький район) та керівник ТОВ «Україна-Автосервіс» комунального підприємства «Україна» Сахновщинського району Юрій ШЕВАНДЕНКОВ.