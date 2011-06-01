Підписано протокол про намір створення технопарку «Слобожанщина»

Харків. 1 червня. УНІАН. Харківська та Бєлгородська (РФ) області підписаний Протокол про намір створення українсько-російського технологічного парку «Слобожанщина».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, документ було підписано сьогодні в ході перебування харківської делегації на чолі з віце-губернатором Юрієм САПРОНОВИМ на «Днях Харківської області в Бєлгородській області», які проходять в рамках Дев`ятої універсальної виставки «Регіони Росії».

В рамках заходів у Бєлгороді проходять конференції «Малий і середній бізнес як важливий механізм економічного зростання регіону. Інновації. Інвестиції. Нанотехнології», «Харківська та Бєлгородська області - регіони-партнери».

У «Днях Харківської області в Бєлгородській області» беруть участь 16 підприємств та навчальних закладів Харківщини, серед яких - Харківська бісквітна фабрика, Харківський завод шампанських вин, заводи ФЕД і Південкабель, Академія міського господарства та інші.

«Проведення днів «Харківської області в Бєлгородській області» - свого роду опорна точка в процесі нашої взаємодії, коли ми можемо підбити підсумки і спланувати подальшу спільну роботу», - сказав у вітальному слові учасникам заходу Ю.САПРОНОВ.

«Для харківських компаній і підприємств, - додав він, - Бєлгородська область відкриває можливість виходу на величезний ринок Російської Федерації. Нам також важлива можливість обміну досвідом у реформуванні економіки, особливо що стосується агропромислового комплексу, де в бєлгородців є чому повчитися».