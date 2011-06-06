Лубківський: Харків готують до Євро-2012 «згідно з вимогами УЄФА та баченням Ярославського»

Харків. 6 червня. УНІАН. Найважливіший і багато в чому визначальний фактор успіху підготовки Харкова до Євро-2012 - приватна ініціатива.

Так в інтерв`ю «Дзеркалу тижня» оцінив зусилля Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО (генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012) директор Євро-2012 в Україні та керівник Місцевого організаційного комітету «Євро 2012 Україна» Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ.

«У Харкові вже запущено новий термінал аеропорту. У стадії ре¬конст¬рукції старий корпус, а також будується тимчасовий термі¬нал і закінчується будівництво злітно-посадкової смуги. На стадіоні завершується реконст¬рук¬ція, яка проводиться від¬повідно до вимог УЄФА, і з баченням для когось «божевільного» Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, котрий з власної ініціативи вкладає в підготовку до турніру величезні гроші. Він стелить на «Металісті» най¬сучас¬ні¬ший у Європі газон. З власної ж ініціативи роз¬ши¬рює тренувальну базу «Ме¬таліста». Адже команди різні, а ЯРОСЛАВСЬКИЙ тепер зможе прийняти у повному складі збірну (не називатиму країни), з якою прибуває дуже багато супроводжуючих осіб. Це знову-таки працює нам у плюс. До того ж ЯРОСЛАВСЬКИЙ з нуля будує п’яти¬зірковий готель, який уже законтрактований під міні-штаб-квартиру УЄФА. До то¬го ж він реконструював і стадіон «Динамо». Тобто ство¬рив ще одну трансферну базу, яка повністю відпо¬відає стандартам УЄФА», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Водночас керівник МОК вважає, що у Харкова залишаються проблеми у підготовці до майбутнього континентальній футбольній першості. У першу чергу мова йде про ті об`єкти, відповідальність за які лежать на плечах місцевої влади. «Перш за все - дороги, яких у місті практично немає», - сказав він. М.ЛУБКІВСЬКИЙ наголошує, що робіт, які були проведені на кільцевій дорозі, недостатньо для того, щоб це питання перестало бути проблемним. «Залишаються проблеми внутрішньоміських магістралей, того ж проспекту Гагаріна, який веде з аеропорту на стадіон. Влада Харкова обіцяє, що все буде зроблено, і ми хочемо їм вірити ... », - зазначив М.ЛУБКІВСЬКИЙ.