Завтра Харків відвідає Колесников
21:56, 07 червня 2011Харьків
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Мета візиту - підготовка до Євро-2012
Харків. 7 червня. УНІАН. У середу, 8 червня, віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНИКОВ відвідає Харків з робочим візитом.
Про це повідомляє прес-служба групи компаній «DCH».
Планується, що урядовець ознайомиться з ходом будівництва злітно-посадкової смуги в аеропорту «Харків». Крім того, у присутності віце-прем`єра відбудуться навчання, метою яких є перевірка пропускної здатності терміналу.
Після цього Б.КОЛЕСНИКОВ відлетить до Донецька.
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