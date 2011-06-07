Завтра Харків відвідає Колесников

Харків. 7 червня. УНІАН. У середу, 8 червня, віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНИКОВ відвідає Харків з робочим візитом.

Про це повідомляє прес-служба групи компаній «DCH».

Планується, що урядовець ознайомиться з ходом будівництва злітно-посадкової смуги в аеропорту «Харків». Крім того, у присутності віце-прем`єра відбудуться навчання, метою яких є перевірка пропускної здатності терміналу.

Після цього Б.КОЛЕСНИКОВ відлетить до Донецька.

АТН