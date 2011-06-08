Під Харковом горить сміттєзвалище

Харків. 8 червня. УНІАН. Під Харковом горить Дергачівський полігон твердих побутових відходів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив помічник начальника Головного управління МНС України в Харківській області Ігор ЛУПАНДІН.

За його словами, повідомлення про пожежу на сміттєзвалищі надійшло вчора о 18:28. Одразу до місця події було направлено 7 відділень спецтехніки, у тому числі автоцистерна, однак після оцінки ситуації на пожежу було додатково направлено 6 пожежних автомобілів та 2 авто спецтехніки. Площа пожежі становила 400 м2

Протягом години загоряння було локалізоване. Для припинення поширення вогню на полігоні працюють бульдозери й трактори, які засипають прогари ґрунтом.

І.ЛУПАНДІН наголосив, що пожежні розрахунки працювали над гасінням пожежі й уночі. Станом на 9.00 ранку роботи з ліквідації пожежі на Дергачівському полігоні твердих побутових відходів продовжуються, оскільки залишилися окремі осередки вогню.

«Основний осередок вогню ліквідований, зараз ведеться боротьба з локальними вогнищами», - сказав він.

І.ЛУПАНДІН зауважив, що гасіння пожежі ускладнюється тим, що товща сміття на місці загоряння становить 20-30 метрів.

Він зазначив, що зараз на полігоні відбувається проливка прогарів і розбирання конструкцій.

І.ЛУПАНДІН підкреслив, що поблизу пожежі працює хімічний підрозділ, який постійно бере лабораторні проби повітря і робить аналіз на наявність шкідливих речовин.

«Довколишнім населеним пунктам нічого не загрожує. Лабораторні дослідження підтверджують, що повітря в нормі. Люди можуть не хвилюватися, ситуація під контролем», - наголосив він.

На даний момент роботи на полігоні провадять близько 100 чоловік особового складу, 17 автомобілів, у тому числі рукавна база, автонасосна станція, яка дозволяє підтримувати необхідний тиск в системі. Вживаються всі заходи для ліквідації пожежі.