Ярославський підтвердив терміни здачі об’єктів Євро-2012 у Харкові

Харків. 8 червня. УНІАН. Президент групи DCH, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ підтвердив заявлені раніше терміни здачі в експлуатацію головних об’єктів Євро-2012 у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, свої коментарі О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ зробив сьогодні під час офіційного тестування пропускної спроможності нового пасажирського терміналу Міжнародного аеропорту «Харків», що реконструюється до Євро-2012.

За його словами, сьогодні на стадії завершення перебуває процес спорудження тимчасового терміналу аеропорту, а також реконструкція історичного приміщення аеровокзалу, збудованого в 1954 році.

«Все йде за планом, тимчасовий термінал здамо до 20 липня, до 20 вересня – старий термінал», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ і жартома додав: «залишилося два строки, і з чистим сумлінням – на свободу».

Говорячи про інші об’єкти – стадіон «Металіст» (зданий у грудні 2010 р. - УНІАН) , тренувальну базу футбольного клубу «Металіст», 5-зірковий готель Kharkiv Palace, за які відповідальна група DCH, що реалізує проекти до Євро-2012 у Харкові,

О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ наголосив, що всі вони будуть «повністю здані до кінця 2011 року».

На запитання, як він оцінює готовність всіх об’єктів Харкова до Євро-2012 у процентному відношенні, бізнесмен сказав: «Я полюбляю рахувати абсолютні величини, а не якісь там відсотки».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Міжнародному аеропорті «Харків» відбулося офіційне тестування пропускної спроможності нового пасажирського терміналу. На заході були присутні віце-прем’єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНИКОВ, директор Турніру УЄФА Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ, Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС.

Під час тесту відбулося відпрацювання основних маршрутів руху пасажирів у новому терміналі аеропорту в звичайному та реверсивному режимі, в режимі «внутрішніх рейсів» з визначенням реальної пропускної спроможності нового терміналу «Міжнародного аеропорту Харків» під час проведення Євро-2012, визначення реальної необхідної кількості місць парковки для автобусів і коучів (шатлів) на привокзальній площі в частині, яку обслуговує новий термінал.

Крім того, відпрацьовувалися організаційні заходи щодо перевезення великих груп уболівальників від стадіону до аеропорту і назад в реальних умовах, заходи безпеки та диспетчерські графіки руху транспорту.

Підбиваючи підсумки тестування, директор Турніру УЄФА Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ заявив, що пропускна спроможність міжнародного аеропорту «Харків» відповідає євростандартам. За його словами, вперше в Україні, в аеропорту «Харків», була протестована система передачі даних «APIS», яка в рази дозволяє прискорити проходження пасажирами митного контролю.

Довідка УНІАН, 27 квітня 2011 року в Міжнародному аеропорту «Харків» уже відбувся пре-тест пропускної спроможності нового пасажирського терміналу. Захід пройшов у рамках підготовки об`єкту до прийому уболівальників Євро-2012, які прибудуть до Харкова на матчі турніру наступного року. За оцінками організаторів заходу, пре-тест пройшов успішно, хронометраж підтвердив готовність харківського аеропорту до фінального тестування.

Міжнародний аеропорт «Харків» - один з найважливіших об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються в рамках підготовки до проведення фінальних ігор Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. Проект стартував 1 квітня 2008 р., коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, президент - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ) виграла конкурс на оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту. Реконструкція об’єкту проводиться у форматі приватно-державного партнерства. Модернізація аеровокзального комплексу (включаючи будівництво двох нових терміналів) і впорядкування прилеглої території здійснюється за рахунок інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО. Реконструкція аеродромного комплексу, включаючи будівництво нової злітно-посадочної смуги, фінансується за рахунок коштів держбюджету України.

Група компаній DCH - одна з найбільших бізнес-груп України, що має в своєму розпорядженні активи різної галузевої приналежності. Бенефіціар - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, впливовий український бізнесмен, входить в ТОП-10 найбільш спроможних українців (за версією українського журналу «Форбс», 2011 р.), генеральний інвестор підготовки Харкова до Євро-2012. Вклав у підготовку міста до турніру понад 250 млн. дол.