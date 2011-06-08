Сапронов заявляє, що з дорогами до Євро-2012 все буде гаразд

Харків. 8 червня. УНІАН. Питання фінансування ремонту до Євро-2012 доріг у Харкові буде вирішене найближчим часом.

Про це в коментарі кореспондентові УНІАН сказав заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ, говорячи про основні проблеми підготовки Харкова до фінальної частини Євро-2012.

«У нас одна проблема – гроші на дороги, котрі є по програмі Євро. Вони трохи затримуються. Ми змушені були взяти, обладміністрація та місто, кредити й почати за кредитні гроші широкомасштабний ремонт у першу чергу проспекту Гагаріна. Близько 50 вулиць навколо стадіону «Металіст» ремонтується. Я бачу тільки одну проблему – дороги, але нам обіцяють, і Борис Вікторович (віце-прем’єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНИКОВ – УНІАН) в тому числі, що її закриють найближчі 3-4 тижні», - сказав Ю.САПРОНОВ.

Він підкреслив, що на сьогодні всі інфраструктурні об’єкти Харкова будуються з випередженням графіків.

«Інших проблем не бачу. На гуртожитки теж уже гроші отримали. Все з випередженням графіку: бази – з випередженням графіку, готель – з випередженням графіку, стадіон з випередженням графіку, аеропорт – із випередженням графіку», - наголосив заступник губернатора.

На думку Ю.САПРОНОВА, наразі залишається навчити менеджерів і персонал управляти готовими об’єктами. Для цього, за його словами, на харківських об’єктах Євро-2012 регулярно проводяться необхідні тренінги та навчання.

