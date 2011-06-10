За добу на водоймах Харківщини потонуло троє осіб
09:17, 10 червня 2011Харьків
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Повідомляє МНС
Харків. 10 червня. УНІАН. За добу на водоймах Харківської області потонуло троє осіб.
Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області.
У Зачепилівському районі під час рибної ловлі посередині водойми випав із човна та потонув чоловік 1970 року народження.
У Чугуївському районі в річці Сіверський Дінець у стані алкогольного сп’яніння пішов купатися та втонув чоловік 1971 року народження. Також на Чугуєвщині в річці Уди під час купання потонув чоловік 1955 року народження.
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