Дулуб: борги псують реноме області

Харків. 17 червня. УНІАН. Рівень розрахунків за енергоносії впливає на імідж Харківської області.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, сьогодні під час обласної селекторної наради заступник губернатора Валентин ДУЛУБ звернув увагу керівників райдержадміністрацій та теплопостачальних підприємств на необхідність виконання графіків погашення боргів за отримане тепло та використані енергоносії.

«Це обов`язкова до виконання вимога, тому що це впливає на імідж Харківської області. У тому числі за цією ознакою визначається рейтинг регіонів України. На жаль, рівень розрахунків області за газ складає 59%, а середній по Україні - 61%. Цю ситуацію необхідно змінювати: рівень розрахунків повинен бути набагато вищим», - сказав В.ДУЛУБ.