Погода в суботу

Харків. 17 червня. УНІАН. Завтра у західних та північних областях України очікуються окремі невеликі короткочасні дощі, грози.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°, вдень 28-33°; на високогір`ї Карпат та в горах Криму вночі 9-14°, вдень 17-22°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У Київській області у суботу вночі окремі невеликі короткочасні дощі, грози, вдень без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 28-33°. У Києві температура вночі 17-19°, вдень 30-32°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 20-25°, у районі Феодосії 18°; у Дніпрі біля Києва 23°.