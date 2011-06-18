Звільнено з роботи міліціонера за супровід контрабанди через кордон

Харків 18 червня. УНІАН. З органів МВС звільнено міліціонера, який через кордон супроводжував контрабанду.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, днями працівниками СБУ під час отримання грошової винагороди у сумі 2400 гривень був затриманий дільничний інспектор міліції Дворічанського РВ ГУМВС України в Харківській області.

За цим фактом прокуратурою Великобурлуцького району Харківської області порушено кримінальну справу за ч.2 ст.368 КК України (отримання хабара).

Головним управлінням МВСУ в Харківській області за даним фактом проведено службове розслідування. Встановлено, що дільничний інспектор у селі Колодязне Дворічанського району зупинив автомобіль «Газель», який перевозив товари народного вжитку (одяг) без відповідних документів. Правоохоронець за цим фактом не склав відповідний протокол, та не зареєстрував подію належним чином у встановленому порядку. Працівник міліції за грошову винагороду вирішив відпустити вказаний автомобіль.

Наказом ГУМВС в області від 16.06.2011 дільничного інспектора звільнено з органів внутрішніх справ. Його безпосередні керівники притягнуті до сурової дисциплінарної відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, працівники Служби безпеки України затримали дільничного міліціонера Дворічанського райвідділу міліції, який 16 червня вночі супроводжував через кордон з Росією контрабандний товар. За супровід партії товарів, яку намагалися незаконно переправити через кордон, міліціонер взяв хабар на суму 2,4 тис. грн.