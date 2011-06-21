В Харківській області на 15% зріс роздрібний товарообіг

Харків. 21 червня. УНІАН. У Харківській області товарообіг роздрібної торгівлі, включаючи роздрібний товарообіг підприємств торгової мережі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями, за січень-травень 2011 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшився на 15,0% і становить 17966,8 млн. грн.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні статистики в Харківській області.

У структурі роздрібного товарообігу на організовані та неформальні ринки припадало 35,9%.

Середньомісячний обіг роздрібної торгівлі на одну особу в звітний період становить 1304,0 грн. (за відповідний період минулого року - 1032,0 грн.). Обіг ресторанного господарства (з урахуванням обігу фізичних осіб-підприємців) в січні-травні 2011 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшився в порівняльних цінах на 13,1% і становить 417,5 млн. грн.