Металіст святкує сьогодні п'яту бронзу у Прем'єр-Лізі

Початок церемонії нагородження о 19.00

Харків. 21 червня. УНІНА. Сьогодні харківський футбольний клуб «Металіст» відсвяткує п`яту бронзу. Як повідомляє прес-служба клубу, церемонія урочистого нагородження ФК «Металіст» бронзовими медалями сезону 2010-2011 відбудеться на стадіоні о 19.00. Нагадаємо, ФК «Металіст» встановив у минулому сезоні рекорд української Прем`єр-Ліги, п`ятий раз поспіль завоювавши бронзові медалі національної першості. Свято для харків`ян організують на домашній арені клубу - стадіоні «Металіст». Крім офіційної церемонії нагородження, харківських уболівальників очікують виступи зірок естради та святковий феєрверк. Вхід вільний: клуб запрошує всіх друзів розділити радість чергових почесних трофеїв, йдеться у повідомленні.

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