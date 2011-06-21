Металіст святкує сьогодні п'яту бронзу у Прем'єр-Лізі
Початок церемонії нагородження о 19.00
Харків. 21 червня. УНІНА. Сьогодні харківський футбольний клуб «Металіст» відсвяткує п`яту бронзу.
Як повідомляє прес-служба клубу, церемонія урочистого нагородження ФК «Металіст» бронзовими медалями сезону 2010-2011 відбудеться на стадіоні о 19.00.
Нагадаємо, ФК «Металіст» встановив у минулому сезоні рекорд української Прем`єр-Ліги, п`ятий раз поспіль завоювавши бронзові медалі національної першості.
Свято для харків`ян організують на домашній арені клубу - стадіоні «Металіст». Крім офіційної церемонії нагородження, харківських уболівальників очікують виступи зірок естради та святковий феєрверк.
Вхід вільний: клуб запрошує всіх друзів розділити радість чергових почесних трофеїв, йдеться у повідомленні.